В Польше обнаружили обломки воздушного объекта. СМИ пишут, что на нем были русские надписи

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил, что в лесу неподалеку от города Быдгощ, расположенного на севере страны, были обнаружены обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Журналисты RMF24 предположили, что это была ракета "воздух-земля".

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По словам генпрокурора, на месте происшествия находятся военные эксперты, полиция, жандармерия и представители Службы военной контрразведки.

"Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры начал расследование по остаткам военно-воздушного объекта, который обнаружили в лесу в десятке километров от Быдгоща", – отметил Зебро.

Об остатках неопознанного военного объекта также сообщили в Министерстве обороны Польши.

"Ситуация не угрожает безопасности местных жителей", – добавили в ведомстве.

В свою очередь польское издание RMF24 пишет, что объект обнаружили еще 25 апреля, но упал он, похоже, раньше. По данным СМИ, находка – это, вероятно, ракета "воздух-земля".

Как указывают журналисты, на обломках якобы "есть надписи на русском языке", а также отсутствует боевая часть, потому взорвался ли объект, неизвестно.

"Окружная прокуратура Гданьска, военное ведомство которой занимается этим делом, отказалась предоставлять какие-либо комментарии на этот счет", – подытожили в издании.

СПРАВКА. Место, где обнаружили объект, расположено в около 500 км от границы Украины, более 400 км от границы с Беларусью и около 240 км – с Калининградской областью РФ.

26 апреля 2023 года появилась информация о том, что исследовательская ракета, запущенная 24 апреля со шведского космодрома "Полярный круг", упала на территории Норвегии.

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Олег Васьків

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