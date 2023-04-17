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В Польше объяснили, почему ввели запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 14:28
В Польше объяснили, почему ввели запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины - Фото
Радослав Фогель (скриншот видео)

Глава комитета по иностранным делам польского Сейма Радослав Фогель заявил, что запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины введен не против Киева, а для защиты польских производителей. Об этом Фогель сказал в интервью PAP.

"Это действия, предпринимаемые не против кого-то, и нужно четко понимать, что это не действия против Украины. Украина имеет нашу поддержку, и мы понимаем, насколько для нее важно выиграть войну. Но мы должны принять меры, чтобы защитить своих производителей, своих фермеров и свой рынок", – сказал депутат.

Он считает, что ЕС позволяет государствам-членам принимать такие решения в ряде ситуаций, "в том числе связанных с безопасностью".

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что министры сельского хозяйства Украины и Польши уже ведут переговоры по данному вопросу.

По его словам, украинская сторона была предупреждена о намерении Польши закрыть границы.

"Мы уже просили украинскую сторону более тщательно контролировать компании-экспортеры, чтобы опечатывание этих перевозок было более надежным. Был ряд технических проблем, которые позже привели к недобросовестному поведению и с польской стороны", – сказал Яблонский.

Вадим Ребрина
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польша сельское хозяйство экспорт рынок
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