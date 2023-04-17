В Польше объяснили, почему ввели запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины
Глава комитета по иностранным делам польского Сейма Радослав Фогель заявил, что запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины введен не против Киева, а для защиты польских производителей. Об этом Фогель сказал в интервью PAP.
"Это действия, предпринимаемые не против кого-то, и нужно четко понимать, что это не действия против Украины. Украина имеет нашу поддержку, и мы понимаем, насколько для нее важно выиграть войну. Но мы должны принять меры, чтобы защитить своих производителей, своих фермеров и свой рынок", – сказал депутат.
Он считает, что ЕС позволяет государствам-членам принимать такие решения в ряде ситуаций, "в том числе связанных с безопасностью".
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что министры сельского хозяйства Украины и Польши уже ведут переговоры по данному вопросу.
По его словам, украинская сторона была предупреждена о намерении Польши закрыть границы.
"Мы уже просили украинскую сторону более тщательно контролировать компании-экспортеры, чтобы опечатывание этих перевозок было более надежным. Был ряд технических проблем, которые позже привели к недобросовестному поведению и с польской стороны", – сказал Яблонский.
- В начале марта Украина и Польша договорились изменить правила транзита зерна после протестов польских фермеров, но это их не удовлетворило.
- В конце марта правительство и фермеры Польши договорились об 11 мерах против излишка украинского зерна, а в начале апреля министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик был вынужден уйти в отставку.
- 7 апреля Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров.
- 13 апреля министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил о создании специальной следственной группы по расследованию нелегального импорта украинского зерна в Польшу.
- 15 апреля Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
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