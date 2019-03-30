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30.03.2019, 22:40

В Польше открыли еще одно украинское консульство

В Польше открыли еще одно украинское консульство - Фото
Фото: twitter.com/ADeshchytsia

Это уже 12-е почетное консульство Украины на карте Польши

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В польском городе Катовице недалеко от Кракова открыли украинское консульство. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Руководить консульством назначен Ярослав Вечорек.

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"Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши", - написал Дещица.

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11 марта сообщалось, что с помощью сим-карт и телефонов, настроенных на украинский или русский язык, удалось подсчитать количество украинцев в Польше. По данным компании Selectivv, которая провела это исследование, в январе в Польше был 1,27 млн украинцев. В прошлом году их количество составляло свыше 830 000. В Facebook на странице Kartografia ekstremalna можно увидеть карту, на которой отмечены места проживания украинцев. 

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Теги: польша, консульство, Андрей Дещица
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