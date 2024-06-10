В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: погиб мужчина

На заводе Mesko была создана специальная группа для выяснения причин несчастного случая

Польская государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

На польском заводе вооружений Mesko в городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв в центре ракетного топлива: предварительно, погиб один человек. Об этом сообщило RMF FM.

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По данным издания, два человека находились внутри, еще один – снаружи, он не пострадал. В результате взрыва погиб 59-летний мужчина.

Другого пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

"У нас произошел взрыв на складе ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад", – заявила директор завода Эльжбета Шренявская.

Издание отметило, что на месте происшествия работает пожарная бригада, также приземлился вертолет ГСЧС. Шренявская подчеркнула, что руководство завода расследует инцидент.

На заводе Mesko также была создана специальная группа по выяснению причин несчастного случая.

Mesko производит оружие и боеприпасы различных калибров, в частности предлагает переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и Piorun, противотанковый ракетный комплекс "Спайк" и неуправляемую ракету NLPR-70.

Продукцию завода используют польские вооруженные силы и структуры, также компания является поставщиком продукции для войск НАТО.

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