У Польщі стався вибух на збройовому заводі: загинув чоловік

На заводі Mesko була створена спеціальна група для з'ясування причин нещасного випадку

Польська державна служба з надзвичайних ситуацій. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

На польському заводі озброєнь Mesko в місті Скаржисько-Каменна стався вибух у центрі ракетного палива: попередньо, загинув один чоловік. Про це повідомило RMF FM.

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За даними видання, двоє осіб перебували всередині, ще одна – зовні, вона не постраждала. Внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік.

Іншого постраждалого чоловіка доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

"У нас стався вибух на складі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому", – заявила директорка заводу Ельжбета Шренявська.

Видання зазначило, що на місці події працює пожежна бригада, також приземлився гелікоптер ДСНС. Шренявська наголосила, що керівництво заводу розслідує інцидент.

На заводі Mesko також була створена спеціальна група для з'ясування причин нещасного випадку.

Mesko виробляє зброю та боєприпаси різних калібрів, зокрема пропонує переносні зенітно-ракетні комплекси Grom та Piorun, протитанковий ракетний комплекс "Спайк" та некеровану ракету NLPR-70.

Продукцію заводу використовують польські збройні сили та структури, також компанія є постачальником продукції для військ НАТО.

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