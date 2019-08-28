В Польше сравнили Северный поток-2 с пактом Молотова-Риббентропа

Сотрудничество России и Германии в строительстве Северного потока - 2 напоминает пакт Молотова-Риббентропа, заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский. Об этом он сказал в интервью TVP Info, пишет PolskieRadio24.
"Соглашение в обход Польши и Прибалтики является соглашением над их головами", - сказал Шинковский, что, по его мнению, напоминает сотрудничество СССР и Германии в начале Второй мировой войны.
Шинковский отметил, что если бы не "сильный союз" между США и Польшей, "дело Северного потока - 2 было бы уже решено", но благодаря этому союзу ситуация с протестом против строительства газопровода остается не безнадежной.