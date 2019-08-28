В Польше сравнили Северный поток-2 с пактом Молотова-Риббентропа

Строительство Северного потока - 2 (Фото: EPA)

Сотрудничество России и Германии в строительстве Северного потока - 2 напоминает пакт Молотова-Риббентропа, заявил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский. Об этом он сказал в интервью TVP Info, пишет PolskieRadio24.

"Соглашение в обход Польши и Прибалтики является соглашением над их головами", - сказал Шинковский, что, по его мнению, напоминает сотрудничество СССР и Германии в начале Второй мировой войны.

Пакт Молотова-Риббентропа - договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный 23 августа 1939 года. В секретном дополнительном протоколе к договору СССР и Германия разграничили "сферы интересов" в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства" Прибалтики и Польши. После начала Второй мировой войны, в соответствии с этим протоколом, территория Польши была разделена, а страны Балтии были оккупированы СССР.

Шинковский отметил, что если бы не "сильный союз" между США и Польшей, "дело Северного потока - 2 было бы уже решено", но благодаря этому союзу ситуация с протестом против строительства газопровода остается не безнадежной.