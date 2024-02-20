В Польше устроили полную блокаду границы с Украиной. МИД: Этому не может быть оправдания

В МИД заявили, что такие действия подрывают экономику и обороноспособность Украины

Блокирование границы в Польше (Фото: скриншот с видео)

В Министерстве иностранных дел заявили, что блокирование поляками границы с Украиной не имеет никакого оправдания, какими бы лозунгами не сопровождались такие акции. Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

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По его словам, наземные границы остаются важными в условиях агрессии России, а действия польских протестующих и отдельных радикальных политиков подрывают украинскую экономику и способность противостоять РФ.

Он отметил, что граница Украины и Польши — это также граница Европейского союза, которая не должна быть заложником политических интересов.

"Считаем неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", — заявил Николенко.

Дипломат подчеркнул, что протестующие никаким образом не упоминают об угрозах, связанных с импортом зерна и другой продукции из России и других стран.

В МИД призвали польские власти обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики.

"В условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам взорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", — резюмировал он.

Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе. 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорохуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту затею негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.

Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы.

В апреле 2024 года в Польше пройдут местные выборы.

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