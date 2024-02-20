В Польше устроили полную блокаду границы с Украиной. МИД: Этому не может быть оправдания
Блокирование границы в Польше (Фото: скриншот с видео)

В Министерстве иностранных дел заявили, что блокирование поляками границы с Украиной не имеет никакого оправдания, какими бы лозунгами не сопровождались такие акции. Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

По его словам, наземные границы остаются важными в условиях агрессии России, а действия польских протестующих и отдельных радикальных политиков подрывают украинскую экономику и способность противостоять РФ.

Он отметил, что граница Украины и Польши — это также граница Европейского союза, которая не должна быть заложником политических интересов. 

"Считаем неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", — заявил Николенко.

Дипломат подчеркнул, что протестующие никаким образом не упоминают об угрозах, связанных с импортом зерна и другой продукции из России и других стран. 

В МИД призвали польские власти обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики. 

"В условиях внешнего испытания очень важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны стать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам взорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", — резюмировал он.

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