У Польщі влаштували повну блокаду кордону з Україною. МЗС: Цьому не може бути виправдання

У МЗС заявили, що такі дії підривають економіку та обороноздатність України

Блокування кордону у Польщі (Фото: скриншот із відео)

У Міністерстві закордонних справ заявили, що блокування поляками кордону з Україною не має жодного виправдання, якими б гаслами не супроводжувалися такі акції. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, наземні кордони залишаються важливими в умовах агресії Росії, а дії польських протестувальників та окремих радикальних політиків підривають українську економіку та здатність протистояти РФ.

Він зазначив, що кордон України та Польщі — це також кордон Європейського союзу, який не має бути заручником політичних інтересів.

"Вважаємо неприйнятним агресивне ставлення з боку протестувальників до українців та українських вантажів, що перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, що лунають на кордоні, підтверджують політично мотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", — заявив Ніколенко.

Дипломат наголосив, що протестувальники жодним чином не згадують про загрози, пов'язані з імпортом зерна та іншої продукції з Росії та інших країн.

У МЗС закликали польську владу забезпечити розблокування кордону та вжити заходів для припинення антиукраїнської риторики.

"В умовах зовнішнього випробування дуже важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки мають стати на захист добросусідських відносин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", – резюмував він.

Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги майже у трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю ситуацію негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

У квітні 2024 року у Польщі відбудуться місцеві вибори.

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