В понедельник Ляшко вручат подозрение: грозит семь лет тюрьмы

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Экс-депутат Олег Ляшко сообщил, что в понедельник, 18 ноября, ему планируют вручить подозрение в уголовном производстве. Об этом Ляшко на писал в Facebook.

"В понедельник мне вручают подозрение в Бориспольской прокуратуре", - говорится в посте экс-депутата.

Источник Kyiv Post в прокуратуре сообщил, что Ляшко подозревают в нападении на должностное лицо (ч.2 ст. 346 УК, - ред.).

По его словам, прокуроры будут просит для политика меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему может грозить до семи лет тюрьмы.

6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко напал на депутата от Слуги народа Андрея Геруса в аэропорту Борисполь: толкался и порвал рубашку. Полиция открыла дело.