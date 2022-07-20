В порту под Одессой произошел взрыв и пожар. Один человек погиб, один обожжен: фото
Вечером 19 июля в морском порту Рени Одесской области произошел взрыв и пожар. В результате погиб человек, еще один человек с сильными ожогами доставлен в больницу. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Одесской области.
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Как отмечается, в 21:23 в ГСЧС поступило сообщение о взрыве цистерны автомобильного бензовоза на территории морского торгового порта в городе Рени Измаильского района.
На месте пожарные обнаружили, что горят три автоцистерны с горюче-смазочными материалами.
"В 22:00 пожар локализован и в 22:48 ликвидирован на площади 600 м.кв", – говорится в сообщении.
Возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины.
В результате пожара получил ожоги работник порта – 95% тела. Его госпитализировали в реанимацию Ренийской больницы.
По информации Думской, правоохранители отрабатывают несколько версий произошедшего. Пока основная – грубое нарушение техники безопасности, но не исключается и диверсия.
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