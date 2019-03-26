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26.03.2019, 16:11

В Киеве в приемную нардепа пришли вооруженные люди

В Киеве в приемную нардепа пришли вооруженные люди - Фото
Фото: Depositphotos

Мужчины пытались попасть к нардепу на прием, но их не пустила охрана

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В приемную народного депутата на улице Александра Сабурова в Киеве пришли неизвестные с оружием, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мужчины пытались попасть к нардепу на прием, но их не пустила охрана. Возник конфликт, после чего неизвестные попытались сбежать на Range Rover, протаранив автомобиль охраны, которая пыталась их заблокировать.

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Полицию вызвал прохожий.

Позже Range Rover с механическими повреждениями и без номерных знаков нашли в том же районе города, на улице Теодора Драйзера на стоянке.

Полиция имени нардепа не называет, однако внефракционный депутат Борислав Береза сообщил в Facebook о "нападении титушек" на его приемную.

Ранее сегодня в полиции сообщили, что информация о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко в Киеве не подтвердилась.

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Теги: нардеп, приемная
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