В протестах готовы участвовать около 40% украинцев, в основном из-за повышения цен – опрос

Почти 40% украинцев готовы принять участие в санкционированных протестах – больше всего в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги и цен на самое необходимое. об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в марте Центром Разумкова.

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В частности, на вопрос социологов о готовности принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях 14% опрошенных ответили – уверены, что примут участие, 26% – скорее всего примут участие.

Не склонны принимать участие в санкционированных протестах 48% опрошенных (35% уверены, что не будут участвовать, 13% – скорее всего не будут участвовать).

По данным опроса, в несанкционированных митингах и демонстрациях готовы принять участие 20% респондентов, не готовы – 67%; в уличных беспорядках готовы принять участие 6%, не готовы – 84%.

По информации Центра Разумкова, чаще всего граждане могли бы принять участие в законных акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги (36%) и цен на самое необходимое (33%).

В законных протестах в случае невыплаты зарплат готовы принять участие 23% респондентов, а в протестах за низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония – по 21% опрошенных.

По 11% готовы принять участие в акциях в поддержку требования импичмента президента Украины и против изменения или свертывания курса Украины на европейскую интеграцию.

Более четверти граждан (29%) не приняли бы участие в законных акциях протеста в коем случае.

В общем 44% украинцев считают, что в случае значительного ухудшения условий жизни лучше выйти на улицу с протестом.

Четверть опрошенных (24%) предпочитают терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка, а около трети респондентов (31,4%) не определились с ответом.

Исследование проводилось с 5 по 9 марта методом личного интервью. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всей Украине, за временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

Согласно результатам этого опроса, среди украинцев, которые знают о приговоре суда общественному активисту Сергею Стерненко, 34% считают его объективным и столько же — необоснованным и политически мотивированным.

Наталия Медведева

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