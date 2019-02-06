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06.02.2019, 21:44

В ПЦУ перешли 12 киевских священников УПЦ МП - список

В ПЦУ перешли 12 киевских священников УПЦ МП - список - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол"

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12 киевских священников Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Список опубликован на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол".

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Список перешедших в ПЦУ священников:

протоиерей Петр Владимирович Зуев,
протодиакон Ростислав Ярославович Воробей,
протоиерей Андрей Владимирович Дудченко,
протоиерей Николай Викторович Тишкун,
иерей Сергей Владимирович Бережной,
протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун,
протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко,
протоиерей Николай Анатольевич Павленко,
протоиерей Георгий Иванович Коваленко,
протоиерей Олег Вячеславович Скнарь,
протоиерей Тарас Александрович Козка,
протодиакон Савва Михайлович Зарицкий.

Из списка следует, что УПЦ (МП) вышла интеллектуальная элита, которая на протяжении длительного времени была причастна к формированию церковной политики и просвещения, а также сыграла в Украине существенную роль в создании позитивного общественного мнения об УПЦ (МП), пишет издание Религия в Украине.

4 февраля сообщалось, что к Православной церкви Украины перешли более 200 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата). 

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Теги: упц мп, пцу, переход в пцу, религия
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