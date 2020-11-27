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В Раде будет новое объединение во главе со Слугой народа – Качура

27.11.2020, 13:07
В Раде будет новое объединение во главе со Слугой народа – Качура - Фото
Александр Качура (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В Верховной раде создают межфракционное объединение во главе со Слугой народа. Об этом рассказал LIGA.net нардеп фракции СН Александр Качура.

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По его словам, в объединении будут "анализировать на предмет выполнения" предвыборные обещания и программные тезисы власти.

"Будем нарабатывать законопроекты и вносить их в парламент. Будут касаться программ Владимира Зеленского и Слуги народа", – объяснил он.

Качура отметил, что представитель Слуги народа будет главой этого межфракционного объединения, также от СН будет доминирующее большинство депутатов.

По его словам, уже несколько десятков депутатов подтвердили согласие войти в объединение. Однако сейчас еще идут переговоры – и фамилии нардепов будут названы позже.

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Марк Сировой
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