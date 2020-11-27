В Раде будет новое объединение во главе со Слугой народа – Качура
В Верховной раде создают межфракционное объединение во главе со Слугой народа. Об этом рассказал LIGA.net нардеп фракции СН Александр Качура.
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По его словам, в объединении будут "анализировать на предмет выполнения" предвыборные обещания и программные тезисы власти.
"Будем нарабатывать законопроекты и вносить их в парламент. Будут касаться программ Владимира Зеленского и Слуги народа", – объяснил он.
Качура отметил, что представитель Слуги народа будет главой этого межфракционного объединения, также от СН будет доминирующее большинство депутатов.
По его словам, уже несколько десятков депутатов подтвердили согласие войти в объединение. Однако сейчас еще идут переговоры – и фамилии нардепов будут названы позже.
- Слуга народа набрала 14,5% голосов от общего числа избирателей на местных выборах, у Еросолидарности – 13,7%. Агрегированный рейтинг составляла социологическая группа Рейтинг.
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