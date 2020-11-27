В Раде будет новое объединение во главе со Слугой народа – Качура

В Верховной раде создают межфракционное объединение во главе со Слугой народа. Об этом рассказал LIGA.net нардеп фракции СН Александр Качура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в объединении будут "анализировать на предмет выполнения" предвыборные обещания и программные тезисы власти.

"Будем нарабатывать законопроекты и вносить их в парламент. Будут касаться программ Владимира Зеленского и Слуги народа", – объяснил он.

Качура отметил, что представитель Слуги народа будет главой этого межфракционного объединения, также от СН будет доминирующее большинство депутатов.

По его словам, уже несколько десятков депутатов подтвердили согласие войти в объединение. Однако сейчас еще идут переговоры – и фамилии нардепов будут названы позже.

Слуга народа набрала 14,5% голосов от общего числа избирателей на местных выборах, у Еросолидарности – 13,7%. Агрегированный рейтинг составляла социологическая группа Рейтинг.

Читайте также: Местные выборы кардинально изменили Украину. Вот шесть главных выводов

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.