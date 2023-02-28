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В Раде хотят исключить Марьяну Безуглую из состава комитета нацбезопасности

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 19:00
В Раде хотят исключить Марьяну Безуглую из состава комитета нацбезопасности - Фото
Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Народного депутата от Слуги народа Марьяну Безуглую хотят исключить из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом говорится в проекте постановления №9068, который подал фракционный коллега Безуглой Федор Вениславский.

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Вениславский аргументирует свое решение тем, что нардеп "ненадлежаще выполняла свои обязанности как заместитель председателя профильного комитета".

В пояснительной записке к проекту говорится, что 16 февраля 2023 года при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам национальной безопасности и обороны (регистр. № 4210) Безуглая предоставила коллегам заведомо недостоверную информацию о предварительном согласовании ею лично редакции подготовленного ко второму чтению текста законопроекта с Главным управлением разведки Министерства обороны.

Об этом, согласно записке, свидетельствует аудиозапись заседания комитета. При этом никаких документов в подтверждение этой информации членам комитета предоставлено не было, отмечается в пояснительном документе.

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В то же время, как говорит письмо начальника ГУР МО Кирилла Буданова от 22.02.2023 года на имя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, проект закона 4210 ГУР МО не поддерживается.

Таким образом, говорится в обосновании, нардеп Безуглая сознательно обманула народных депутатов – членов комитета – путем предоставления им заведомо недостоверной информации, которая сама по себе содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины.

В свою очередь отмечается, что подобные действия представляют непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

Чтобы устранить эти угрозы, предлагается отозвать Безуглую из персонального состава комитета.

На своей странице в Facebook Безуглая написала, что для нее проект постановления Вениславского был неожиданностью, и добавила, что, вероятно, это может быть связано с ее борьбой против нахождения нардепа бывшей пророссийской фракции ОПЗЖ Сергея Левочкина в этом комитете.

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Мілана Головань
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верховная рада проект постановление исключение Марьяна Безуглая
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