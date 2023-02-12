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В Раде подготовили правку, которая позволит назначить министром обороны военного – нардеп

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 09:25
В Раде подготовили правку, которая позволит назначить министром обороны военного – нардеп - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовили правку к закону, которая позволит назначить министром обороны военного. Об этом сообщила нардеп от Слуги народа, заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

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"Относительно военного министра обороны. Ниже информация и интересны ваши мнения на этот счет", – написала нардеп.

По словам Безуглой, правка к закону о национальной безопасности, которую подготовили в комитете Рады, является концептом и предназначена только для военного положения во время полномасштабного вторжения России.

"Напомню, на должность министра в МВД назначен полицейский", – отметила нардеп.

Она привела текст предлагаемой правки.

"7. Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц, а во время действия военного положения – может быть назначен из числа военнослужащих. По окончании действия военного положения на должность Министра обороны в течение 30 дней назначается гражданское лицо", – написала Безуглая.

21 января издание ZN.ua опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен. В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали в СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений". 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, отвечавших за закупки.

  • 5 февраля глава фракции СН Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен был получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО занял бы глава ГУР Буданов.

  • Уже 6 февраля Арахамия заявил, что все остаются на своих местах.

  • В Слуге народа пояснили, что Резников остается, потому что близится заседание в формате "Рамштайн". Еще одна причина – законодательство запрещает назначать на должность министра обороны военного.

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Наталія Медведєва
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верховная рада Алексей Резников минобороны Марьяна Безуглая
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