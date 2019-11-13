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В Раде какофония: крики, "слуги" не дают заблокировать трибуну

В Раде какофония: крики, "слуги" не дают заблокировать трибуну - Фото
Фото: LIGA.net
13.11.2019, 10:19

По залу заседания разносятся крики "Ганьба!" и "Землю - украинцам!"

"Слуги народа" заблокировали проходы к президиуму зала заседаний Рады, чтобы не позволить другим фракциям заблокировать трибуну. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

По состоянию на 10:00 около 50 депутатов от Слуги народа расположились возле президиума. Сбоку в ложе для гостей развернулись нардепы от Оппозиционной платформы/За життя, которые кричат "Ганьба" у плаката с надписью "Не разрешим украсть украинскую землю".

Крики депутатов ОПЗЖ их коллеги из СН заглушают аплодисментами и лозунгами "Землю - украинцам". Кто-то из нардепов ОПЗЖ поднес к колонке микрофон-петельку, из-за чего по залу разнесся жуткий звук.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сумел провести регистрацию, в зале присутствуют 266 депутатов.

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