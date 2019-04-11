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11.04.2019, 16:35

В Раде начали сбор подписей под проектом закона про президента

В Раде начали сбор подписей под проектом закона про президента - Фото
Оксана Сыроед (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты предлагают принять закон, который не позволит человеку на посту президента узурпировать власть

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Верховной Раде предлагают принять закон, который не позволит какому-либо президенту узурпировать власть. Об этом заявила, выступая в парламенте, вице-спикер Оксана Сыроед.

Она отметила, что поправки, принятые к 72 законам расширяют полномочия президента, установленные 106 статьей Конституции Украины.

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"Мы начинаем сбор подписей под проектом закона про президента Украины. Он не написан под кого-то или против кого-то... Он написан для того, чтобы защитить свободу каждого украинца от своеволия человека, который может занять или занимает пост президента. Это законопроект про свободу и защиту от произвола", - сказала Сыроед.

Спикер Андрей Парубий сказал, что парламент должен поддержать такой законопроект, так как киношный герой одного из кандидатов в президенты расстреливает парламент из автомата. "Нужно чтобы у украинского парламента были необходимые полномочия", - добавил он.

8 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что закон об импичменте должен быть принят и он готов к обсуждению его в Раде.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон нужно принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - сказал глава государства.

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Теги: оксана сыроед
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