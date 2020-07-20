В Раде разрабатывают законопроект о сектах – Третьякова

Часто секты под видом религиозных организаций действуют как финучреждения и забирают у людей имущество, отмечает "слуга народа Третькова

Соцкомитет Верховной Рады разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций - сект. Об этом рассказала в интервью hromadske депутат Слуги народа и глава комитета Галина Третьякова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Америке это очень широко обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под религиозным учреждением часто скрывается финансовая организация, которая может забирать у людей их имущество", - сказала она.

По словам нардепа, такие учреждения могут иметь черных нотариусов: они помогают забирать имущество человека, который находится в беде. Третьякова называет секты "целой системой с нейролингвистическим программированием".

"С помощью программирования начинают делать все, чтобы она в эту организацию принесла средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали", - объяснила депутат.

Ранее Третьякова рассказала о "большой парламентской реформе", которую готовят в Раде.

Читайте также: Павел Казарин: Факты и секты. Что общего у эпидемии и войны

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.