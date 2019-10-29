В Раде появилось межфракционное объединение Новый Киев

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Ткаченко стал председателем межфракционного депутатского объединения Новый Киев. О создании МФО объявил сегодня, 29 октября, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время вечернего заседания парламента, передает Укринформ.



"Поступило заявление о создании межфракционного депутатского обьедання Новый Киев. Председателем этого объединения избран народный депутат Ткаченко Александр Владиславович", - заявил Стефанчук.

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