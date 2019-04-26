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26.04.2019, 15:04

В Раде собирают подписи за отставку Юрия Луценко

В Раде собирают подписи за отставку Юрия Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардепы считают, что генпрокурор не справляется со своими обязанностями

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В Верховной Раде собирают подписи за отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Об этом, выступая в парламенте, сказал нардеп Игорь Луценко (Батькивщина), передает Укринформ.

Он также уточнил, что в парламенте есть две такие инициативы - кроме Игоря Луценко с аналогичной выступил народный депутат Егор Соболев (Самопомич).

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Поводов для отставки генпрокурора, по словам нардепа, немало, в частности – дела Майдана.

"Юрий Витальевич своей деятельностью показал полную неспособность управлять высшим органом справедливости в нашем государстве - Генеральной прокуратурой... Он был обязан расследовать преступления высокопоставленных чиновников во времена Януковича", - завил Игорь Луценко.

25 апреля сообщалось, что за постановку на голосование парламента вопроса об отзыве Андрея Парубия с должности главы Верховной Рады поставили свои подписи 33 депутата при 150 необходимых. 

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Теги: отставка, юрий луценко, рада
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