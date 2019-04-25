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25.04.2019, 13:31

Экс-регионал не смог собрать в Раде подписи за отставку Парубия

Экс-регионал не смог собрать в Раде подписи за отставку Парубия - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За отставку председателя Рады Андрея Парубия свои подписи оставили 33 депутата при 150 необходимых

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За постановку на голосование парламента вопроса об отзыве Андрея Парубия с должности главы Верховной Рады поставили свои подписи 33 депутата при 150 необходимых. Об этом сообщил журналистам экс-регионал Валерий Писаренко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни мы получим достаточно голосов, чтобы начать процесс", - сказал он.

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Писаренко отметил, что все желающие смогут подписать документ в секретариате парламента. По его словам, необходимое количество подписей может быть собрано к следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

23 апреля в аппарате Верховной Рады заявили, что выдали нардепу, экс-регионалу Валерию Писаренко листы для сбора подписей об отзыве Андрея Парубия с должности главы парламента. Ранее Писаренко заявил, что "пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности".

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Теги: языковой закон, рада, закон о языке
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