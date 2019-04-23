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23.04.2019, 19:37

В Раде выдали Писаренко листы для сбора подписей за отзыв Парубия

В Раде выдали Писаренко листы для сбора подписей за отзыв Парубия - Фото
Валерий Писаренко и Виталий Хомутынник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ранее бывший регионал заявил, что внес в Раду проект постановления о снятии с должности Парубия

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В аппарате Верховной Рады заявили, что выдали народному депутату, бывшему регионалу Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей об отзыве Андрея Парубия с должности главы парламента. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Рады.

Там сообщают, что сегодня в аппарат поступил запрос от Писаренко с требованием выдать подписные листы.

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"Аппарат Верховной Рады Украины, выполняя нормы регламента, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Валерию Писаренко", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Писаренко заявил, что внес в Раду проект постановления о снятии с должности Парубия. "Мы ждем выдачи подписных листов от аппарата ВРУ", - сказал Писаренко.

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Теги: андрей парубий, рада, валерий писаренко
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