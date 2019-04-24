Парубий готов уйти в отставку при одном условии

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента Андрей Парубий готов поставить на голосование в Раде вопрос о своей отставке, если депутаты соберут 150 подписей. Об этом спикер он заявил на утреннем пленарном заседании парламента, передает корреспондент LIGA.net.

"С одним нюансом. Это будет после того, как я, как глава Верховной Рады поставлю подпись под законом об украинском языке", - сказал он.

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Парубий обратил внимание на то, что в заявлении об отзыве его с должности спикера депутат Валерий Писаренко называет прошедшие пять лет эпохой беззакония.

"За эти пять лет украинский парламент принял законы необходимые для безвиза, которым и вы сегодня пользуетесь. Парламент принял антикоррупционные законы. Парламент принял законы для защиты национальной идентичности - языка, культуры, телевидения... Вам не удастся вернуть нас в эпоху тьмы и лжи", - добавил он.

Вчера, 23 апреля, в аппарате Верховной Рады заявили, что выдали нардепу, экс-регионалу Валерию Писаренко листы для сбора подписей об отзыве Андрея Парубия с должности главы парламента. Ранее Писаренко заявил, что "пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности".