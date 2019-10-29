В Раде установят инклюзивную трибуну

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Аппарат Верховной Рады работает над тем, чтобы обеспечить инклюзивность в парламенте. Об этом сообщает Укринформ.

Председатель Рады Дмитрий Разумков во время заседания в ответ на заявление сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирины Геращенко сказал, что вопросами инклюзии сейчас занимаются, и такое поручение было дано.

Перед этим Геращенко обратила внимание на то, что депутат от Евросолидарности Яна Зинкевич, которая имеет ограниченные физические возможности, вынуждена выступать со своего рабочего места в зале заседаний парламента, а не с трибуны. Сопредседатель фракции призвала дать поручение секретариату Рады о том, чтобы была оборудована специальная трибуна.

Сейчас в Украине, по данным Госстата, около 3 млн людей с инвалидностью, 80% из них - трудоспособные люди, которые из-за недоступности общественного пространства не могут использовать свое право на труд.

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