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В Раду внесен законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса

В Раду внесен законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса - Фото
Пенсия (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
27.11.2019, 15:26

Авторы – ряд депутатов Слуги народа во главе с председателем комитета по правам человека Дмитрием Лубинцом

Вчера в Верховную Раду внесли законопроект, отменяющий регистрацию внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) как обязательное условие для получения пенсии жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Текст законопроекта 2083-д на сайте Рады пока не опубликован.

Авторы – ряд депутатов Слуги народа во главе с председателем комитета по правам человека Дмитрием Лубинцом.

По его словам, законопроект предусматривает следующие новации:

- предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

- в случае потери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

- отмена обязательной регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий;

- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - три года).

Ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал пять шагов, которые призваны помочь "ментально вернуть" людей на временно оккупированных территориях. Среди них - "вернуть старикам пенсии".

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Слуга народа Донбасс пенсия Сергей Сивохо
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