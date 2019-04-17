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17.04.2019, 20:54

В Раду внесут пакет законопроектов по Укроборонпрому

В Раду внесут пакет законопроектов по Укроборонпрому - Фото
Фото: rnbo.gov.ua

Инициатива предполагает раскрытие информации о государственных оборонных закупках, кроме тех, которые содержат государственную тайну

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На следующей неделе в Раду будет внесен пакет законопроектов, который призван обеспечить прозрачность, эффективность и конкурентоспособность оборонно-промышленного комплекса, в том числе государственного предприятия Укроборонпром. Об этом сегодня на заседании круглого стола в СНБО заявил глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что стратегические решения по реформированию ОПК и повышению уровня прозрачности выполнения госзаказа были приняты на заседании СНБО и введены в действие указом президента от 6 марта 2019 года.

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Сейчас, по словам Турчинова, эти решения требуют законодательного обеспечения. Цель - прозрачность оборонного заказа, минимизация коррупционных рисков, создание условий для корпоратизации оборонных предприятий и инвестирования в оборонный комплекс.

Эксперты, участвовавшие в круглом столе, поддержали законодательные инициативы, которые лишают Укроборонпром не свойственных ему функций государственного управления и обеспечивают создание центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься оборонной промышленностью.

Также пакет оговоренных инициатив предусматривает содействие конкуренции в оборонно-промышленном комплексе и повышение уровня прозрачности госзакупок через их раскрытие, кроме тех, которые содержат государственную тайну.

Ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью заявил, что на тщательную проверку прошлой и текущей деятельности Укроборонпрома, а также для реализации на государственном концерне полноценных реформ потребуется полгода.

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Теги: укроборонпром, ОПК, снбо, сергей пашинский
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