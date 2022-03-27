В районе Попасной оккупанты обстреляли из минометов собственные позиции – Генштаб

Российские оккупанты обстреляли собственные позиции в районе Попасной. Об этом говорится в оперативной информация Генштаба ВСУ на 24:00 26 марта.

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Как отмечается, на Донецком направлении армия РФ продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок.

Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Попасной, Рубежного, выходе в районы Угледара, Новотроицкого, а также захвате г Мариуполя.

В Рубежном, при поддержке артиллерии, враг удерживает временно занятые позиции в северной и северо-западной частях города.

В Попасной оккупанты пытались штурмовать при поддержке артиллерии, успеха не имели, понесли потери. Из-за отсутствия взаимодействия враг произвел обстрел собственных позиций минометным огнем.

В направлении Красногоровки противник пытался начать штурм, но безуспешно – понес потери и отступил.

Российские оккупанты безуспешно продолжают штурм Мариуполя, наносят авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Волынском направлении спокойно.

В Полесском направлении враг обстреливал подразделения Сил обороны, жилые массивы в пригородах и в Киеве.

На Северском направлении противник сосредоточился на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Не оставлял попыток блокирования Чернигова, продолжал обстрелы жилых кварталов Чернигова, Ивановки и Нежина.

Оккупанты пытаются удержать Славутич, на въездах в город поставили блокпосты.

В направлении Броваров подразделения противника остановлены. Враг перешел к обороне.

По результатам боевых действий в районах Лукьяновки и Рудницкого, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район Песков и Новой Басани.

На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и Северного флота.

В направлении Сум враг сосредоточил усилия на перегруппировке войск.

В районе Харькова оккупанты пытаются восполнить текущие потери и наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.

В направлении Славянска враг действует силами до трех БТГр, пытается закрепиться в районах Каменки, Синичино, Сухой Каменки.

На Таврическом направлении – без перемен.

В направлении Николаева оккупанты продолжают вести разведку и пытаются обстреливать позиции подразделений ВСУ.

Наталия Медведева

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