В разведке объяснили, зачем Россия использует Мариупольский морской порт

Мариупольский порт (Фото: ГП "Мариупольский морской торговый порт" / Facebook)

В 2025 году Россия активизировала использование временно оккупированного Мариупольского морского порта, подавая это как "восстановление". Однако на самом деле речь идет о незаконном присвоении украинской инфраструктуры и ее включении в логистическую систему государства-агрессора, сообщила Служба внешней разведки Украины.

Параллельно оккупационные власти заменяют украинские стандарты на российские, фактически стирая украинскую юрисдикцию. Решение открыть порт для иностранных судов рассматривается как попытка создать иллюзию "легальности" и обойти международные санкции.

В разведке отмечают, что оккупанты планируют углубление канала и расширение перевалки грузов. Это подтверждает намерение России превратить Мариуполь в ключевой логистический узел для временно оккупированных территорий.

На этом фоне социальная ситуация в городе продолжает ухудшаться. По информации СВР, в Мариуполе приостановлено школьное питание из-за отсутствия финансирования со стороны оккупационной администрации.

Жители города годами ждут обещанное жилье. Вместо компенсаций за разрушенные дома возводят дорогие ипотечные многоэтажки, которые недоступны для большинства мариупольцев.

Также действует упрощенное изъятие так называемого "бесхозного" жилья. Квартиры массово конфискуют у владельцев, которые погибли, уехали из города или потеряли документы.

Кроме того, Мариуполь используют как военный полигон для подготовки личного состава РФ. На обращения и жалобы местных жителей, по данным СВР, оккупационная власть говорит, что надо ждать ждать.

В Службе отмечают, что для России Мариуполь – не город и не громада, а трофей и расходный ресурс, который эксплуатируют под прикрытием заявлений о "восстановлении".