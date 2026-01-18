У розвідці пояснили, навіщо Росія використовує Маріупольський морський порт

Маріупольський порт (Фото: ДП "Маріупольський морський торговельний порт" / Facebook)

У 2025 році Росія активізувала використання тимчасово окупованого Маріупольського морського порту, подаючи це як "відновлення". Однак насправді йдеться про незаконне привласнення української інфраструктури та її включення в логістичну систему держави-агресора, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Паралельно окупаційна влада замінює українські стандарти на російські, фактично стираючи українську юрисдикцію. Рішення відкрити порт для іноземних суден розглядається як спроба створити ілюзію "легальності" та обійти міжнародні санкції.

Читайте також Російська імперія народилась в Одесі? Клімкін питає Демську про майбутнє української мови

У розвідці зазначають, що окупанти планують поглиблення каналу та розширення перевалки вантажів. Це підтверджує намір Росії перетворити Маріуполь на ключовий логістичний вузол для тимчасово окупованих територій.

На цьому тлі соціальна ситуація в місті продовжує погіршуватися. За інформацією СЗР, у Маріуполі призупинено шкільне харчування через відсутність фінансування з боку окупаційної адміністрації.

Мешканці міста роками чекають на обіцяне житло. Замість компенсацій за зруйновані будинки зводять дорогі іпотечні багатоповерхівки, які є недоступними для більшості маріупольців.

Також діє спрощене вилучення так званого "безхазяйного" житла. Квартири масово конфіскують у власників, які загинули, виїхали з міста або втратили документи.

Крім того, Маріуполь використовують як військовий полігон для підготовки особового складу РФ. На звернення та скарги місцевих жителів, за даними СЗР, окупаційна влада говорить, що потрібно чекати.

У Службі наголошують, що для Росії Маріуполь – не місто і не громада, а трофей і витратний ресурс, який експлуатують під прикриттям заяв про "відновлення".