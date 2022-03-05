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В регионах России "груз 200" из Украины вызывает шок и панику – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 15:10
В регионах России
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Сегодня, 5 марта, на десятый день противостояния украинских войск российским оккупантам, войска режима Кремля деморализованы, часто отказываются воевать, много погибших. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200" – масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", – сказано в сообщении.

По словам Данилова, не исключено, что в России могут объявить дополнительную мобилизацию – это усложнит ситуацию внутри страны-агрессора.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово". В отличие от украинских военнослужащих, добавил он, которые готовы убивать российских оккупантов "за свою свободу и свою землю".

  • Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев.
  • Минобороны РФ впервые признало свои потери на войне, развязанной Путиным в Украине, но приуменьшило их в 12 раз.

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Яна Катасонова
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