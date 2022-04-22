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В РФ арестовали командира Черноморского флота. Еще пять – отстранили от должности

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 17:41
В РФ арестовали командира Черноморского флота. Еще пять – отстранили от должности - Фото
Крейсер "Москва" (Фото: OSINTtechnical)

В разведке Минобороны Украины сообщают об очередной фазе репрессий против командования армии и флота России после поражений российских оккупантов на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ "Москва". Об этом в эфире телемарафона заявил представитель разведки Вадим Скибицкий.

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Руководство РФ отстранило от должности и арестовало командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова.

В РФ арестовали командира Черноморского флота. Еще пять – отстранили от должности

Следственные действия проводятся и в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

Фото: из сайта Черноморского флота

Также Минобороны уволило с должности Владислава Ершова, который руководил шестой армией РФ, – за неудовлетворительную подготовку к ведению боевых действий, а также большие потери личного состава, вооружения и военной техники.

По этим же причинам отстранены командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель и его заместитель. 

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующего 22 АК Южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев.

Отстранили от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

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