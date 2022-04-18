В Севастополе похоронили капитана ЧФ РФ, уничтоженного защитниками Украины

Во временно оккупированном Севастополе похоронили уничтоженного украинскими военными командира большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", капитана третьего ранга Александра Чирву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

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Как пишет оккупант, уроженец Севастополя Чирва "скончался от ран, полученных в бою" с защитниками Украины.

24 марта в порту временно оккупированного Бердянска ударом украинских сил был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

На борту "Саратова" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь.







Вадим Ребрина

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