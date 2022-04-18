В Севастополе похоронили капитана ЧФ РФ, уничтоженного защитниками Украины
18.04.2022, 18:33
БДК "Цезарь Куников" (скриншот с видео)
Во временно оккупированном Севастополе похоронили уничтоженного украинскими военными командира большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", капитана третьего ранга Александра Чирву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.
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Как пишет оккупант, уроженец Севастополя Чирва "скончался от ран, полученных в бою" с защитниками Украины.
- 24 марта в порту временно оккупированного Бердянска ударом украинских сил был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".
- На борту "Саратова" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь.
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