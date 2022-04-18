UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Севастополе похоронили капитана ЧФ РФ, уничтоженного защитниками Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 18:33
В Севастополе похоронили капитана ЧФ РФ, уничтоженного защитниками Украины - Фото
БДК "Цезарь Куников" (скриншот с видео)

Во временно оккупированном Севастополе похоронили уничтоженного украинскими военными командира большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", капитана третьего  ранга Александра Чирву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как пишет оккупант, уроженец Севастополя Чирва "скончался от ран, полученных в бою" с защитниками Украины.

В Севастополе похоронили капитана ЧФ РФ, уничтоженного защитниками Украины
  • 24 марта в порту временно оккупированного Бердянска ударом украинских сил был уничтожен большой десантный корабль "Саратов", повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".
  • На борту "Саратова" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война севастополь Цезарь Куников александр чирва чф рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 