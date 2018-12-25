Под новые санкции РФ попали Новинский и Вилкул: полный список

Вадим Новинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В России опубликовали список людей и организаций, попадающих под санкции РФ против Украины. Перечень размещен на сайте российского правительства.

Постановление "О внесении изменений в постановление от 1 ноября 2018 №1300" опубликовано 25 декабря на официальном сайте правительства РФ и вступает в силу со дня опубликования.

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Документ вносит изменения в постановление президента РФ от 22 октября 2018 года. В обновленный список входят 567 физических и 75 юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

Под санкции попали Укроборонпром и Укрспецэкспорт, Центрэнерго, Страховая группа ТАС.

А также - первый замминистера внутренних дел Сергей Яровой, министер по делам ветеранов Ирина Фриз, депутат от Самопомощи Елена Сотник, депутат от Батькивщины Игорь Луценко.

В список также попали депутаты от Оппоблока Вадим Новинский, Александр Вилкул, Борис Колесников.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал в своем Twitter, что подписал постановление о расширении списка физических и юридических лиц Украины, против которых Россия вводит санкции.

1 ноября этого года Россия впервые ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди политиков и чиновников, которых включили в санкционный список - сын президента Порошенко - Алексей, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Василий Грицак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, мэр Днепра Борис Филатов, генпрокурор Юрий Луценко, лидер радикалов Олег Ляшко.

Среди бизнесменов в списке оказались основатель компании EastOne Виктор Пинчук, председатель правления Мироновского хлебопродукта Юрий Косюк, руководитель группы Нибулон Алексей Вадатурский, президент группы Энергетический стандарт Константин Григоришин и владелец группы Финансы и кредит Константин Жеваго.