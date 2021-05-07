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В РФ освободили украинского политзаключенного Чирния, фигуранта дела Сенцова

07.05.2021, 16:53
В РФ освободили украинского политзаключенного Чирния, фигуранта дела Сенцова - Фото
Алексей Чирний (фото - Радио Свобода)

Российские оккупанты освободили политзаключенного Алексея Чирния, которого в 2015 году приговорили к семи годам колонии строго режима по делу "крымских террористов". Другими фигурантами дела были Олег Сенцов, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев. Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Чирния незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима – в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

Сегодня его выпустили из колонии и принудительно депортировали из РФ.

Сейчас Чирний уже пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

  • В мае 2014 года в оккупированном Крыму Чирния, Сенцова, Кольченко и Афанасьева задержали сотрудники ФСБ РФ. Из них нужные ФСБ показания дали двое – Афанасьев и Чирний. Эти свидетельства затем легли в основу обвинительного заключения против Сенцова.
  • Однако выяснилось, что свидетельства у фигурантов дела выбивали пытками. Летом 2014 года российский адвокат Сенцова Дмитрий Динзе подал по этому поводу жалобу в Следственный комитет России.
  • Афанасьев извинился перед Сенцовым и Кольченко за дачу показаний против них. "По его словам, его сильно сломило то, что Чирний на очных ставках оговаривал и его и Сенцова", – рассказал адвокат Афанасьева Александр Попков.
  • В апреле 2015 года суд в РФ вынес Чирнию обвинительный приговор по делу о подготовке теракта в Крыму – семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
  • В 2016 году российские правозащитники сообщали, что в отношении Чирния трижды проводилась стационарная психиатрическая экспертиза. Они предположили, что психическое расстройство могло стать следствием пыток, которым украинца подвергали во время предварительного следствия.
Вадим Ребрина
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Алексей Чирний Россия Крым Олег Сенцов
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