В РФ освободили украинского политзаключенного Чирния, фигуранта дела Сенцова

Российские оккупанты освободили политзаключенного Алексея Чирния, которого в 2015 году приговорили к семи годам колонии строго режима по делу "крымских террористов". Другими фигурантами дела были Олег Сенцов, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев. Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Чирния незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима – в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

Сегодня его выпустили из колонии и принудительно депортировали из РФ.

Сейчас Чирний уже пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области.

В мае 2014 года в оккупированном Крыму Чирния, Сенцова, Кольченко и Афанасьева задержали сотрудники ФСБ РФ. Из них нужные ФСБ показания дали двое – Афанасьев и Чирний. Эти свидетельства затем легли в основу обвинительного заключения против Сенцова.

Однако выяснилось, что свидетельства у фигурантов дела выбивали пытками. Летом 2014 года российский адвокат Сенцова Дмитрий Динзе подал по этому поводу жалобу в Следственный комитет России.

Афанасьев извинился перед Сенцовым и Кольченко за дачу показаний против них. "По его словам, его сильно сломило то, что Чирний на очных ставках оговаривал и его и Сенцова", – рассказал адвокат Афанасьева Александр Попков.

В апреле 2015 года суд в РФ вынес Чирнию обвинительный приговор по делу о подготовке теракта в Крыму – семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В 2016 году российские правозащитники сообщали, что в отношении Чирния трижды проводилась стационарная психиатрическая экспертиза. Они предположили, что психическое расстройство могло стать следствием пыток, которым украинца подвергали во время предварительного следствия.

Вадим Ребрина

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