В РФ отрицают: Решения по украинским морякам еще нет

Татьяна Москалькова (фото – скриншот видео)

В России следователи пока не принимали решений о возвращении незаконно захваченных украинских моряков. Об этом заявила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пропагандистскому агентству РИА Новости.

По ее словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила российской коллеге, что через МИД обратилась в следственные органы ФСБ с просьбой заменить меру пресечения военным морякам на поручительство, чтобы их отпустили из-под стражи.

"Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере ", - сказала Москалькова.

Ранее сегодня Денисова заявила, что достигнута договоренность о возвращении домой незаконно захваченных военнопленных моряков ВМС Украины и сейчас идет процесс оформления последних документов.