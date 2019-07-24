Достигнуты соглашения о возвращении моряков - омбудсмен

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Достигнута договоренность о возвращении домой незаконно захваченных страной-оккупантом Россией военнопленных моряков ВМС Украины, которых судят в Москве по сфабрикованному делу. Об этом Громадському заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен утверждает, что сейчас идет процесс оформления последних документов.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву... Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила она.

Адвокат моряков Николай Полозов, однако, такую новость воспринял сдержанно.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике, я не знаю, так как не принимаю в них участия. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - отметил юрист.

По его словам, с 24 июля началась новая стадия процесса - ознакомление с материалами уголовного дела.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

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