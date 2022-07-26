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В России анонсировали "учения" с привлечением войск "других стран"

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 19:52
В России анонсировали
Сергей Шойгу (фото: EPA)

В Минобороны страны-агрессора РФ анонсировали проведение "стратегических учений "Восток-2022" с войсками восточного военного округа и привлечением "воинских контингентов других стран". Об этом со ссылкой на министерство сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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"Учения" должны пройти с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ. Они охватят 13 полигонов.

"Помимо сил округа к маневрам привлекут воздушно-десантные войска, дальнюю авиацию и военно-транспортную авиацию, а также воинские контингенты других стран", – сообщили пропагандисты.

По информации Минобороны РФ, в ходе "учений" будут отрабатываться "вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе".

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Вадим Ребрина
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Россия учения
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