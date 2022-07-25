Вызов Путину. Казахстан усиливает связи с США, Китаем и увеличивает оборонный бюджет – WSJ

Казахстан, опасаясь стать следующим объектом российской агрессии, расширяет сотрудничество с США, Китаем и Турцией, а также существенно увеличивает свой оборонный бюджет. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что растущая дистанция между Москвой и ее крупнейшим союзником в Центральной Азии представляет собой неожиданный вызов российскому диктатору Владимиру Путину.

Казахстан и РФ имеют общую границу протяженностью 7644 км, что является второй по протяженности границей в мире после границы США и Канады.

WSJ побеседовала с бывшими и действующими казахстанскими чиновниками, законодателями и аналитиками. Они говорят, что сейчас Казахстан переосмысливает привилегированное положение России в своей внешней политике и налаживает контакты с такими странами, как США, Турция и Китай.

В Казахстане запрещены антивоенные демонстрации, которые могут разозлить Москву, но также запрещено публичное демонстрирование пропагандистского российского символа Z.

В начале марта Казахстан отправил в Украину Boeing 767 с 28 тоннами лекарств.

В начале июля Министерство финансов Казахстана опубликовало проект приказа, в котором поддерживаются западные санкционные ограничения на некоторые виды экспорта в Россию. Позиция Казахстана вызвала гнев у некоторых представителей российской власти.

Через несколько недель после вторжения делегация казахстанских официальных лиц отправилась в Азербайджан и Грузию для переговоров о возрождении так называемого Среднего коридора — торгового маршрута, который проходит из Китая в Европу через Среднюю Азию, Кавказский регион и Турцию.

Официальные лица США, начиная с апреля, посещали Казахстан несколько раз.

В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ приехал в Казахстан и встретился с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. По данным китайского министерства, стороны договорились укреплять военное сотрудничество.

Казахстан также стремится к более тесным отношениям с Турцией. В начале мая Токаев посетил Анкару, где официальные лица Турции и Казахстана подписали соглашение о совместном производстве боевых беспилотников в Казахстане.

Казахстан также увеличил собственный оборонный бюджет на 441 млрд тенге (около $918 млн).

По словам высокопоставленного казахстанского чиновника, часть денег пойдет на увеличение военных резервов. Казахстан извлек уроки из ожесточенного сопротивления Украины, добавил чиновник, – страна должна реформировать свою армию, чтобы она стала более мобильной и профессиональной для эффективного противодействия в гибридной войне, которая использует сочетание обычных боевых действий и таких методов, как кибервойна, дезинформация и вмешательство в выборы.

22 июня Токаев на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге отказался признавать государствами созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР.

В начале июля стало известно, что Казахстан диверсифицирует поставки нефти через Транскаспийский маршрут в обход РФ.

Вадим Ребрина

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