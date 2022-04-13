В России депортированных оккупантами украинских детей хотят принудительно русифицировать

Депортированных российскими оккупантами украинских детей, многие из которых стали сиротами из-за геноцида россиян против украинского народа, хотят принудительно русифицировать. Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Так он прокомментировал заявления представителей российских властей о необходимости организовать "курсы" для депортированных украинских детей, которые не владеют русским языком.

Креминь считает, что это "преступление, которое имеет все признаки лингвоцида".

По мнению языкового омбудсмена, под указанными "курсами" для украинских детей подразумевают "СИЗО и колонии для несовершеннолетних со своим "контингентом", где в интенсивном режиме будут насаждать чужой для них язык, тюремную субкультуру".

Он не исключает, что там детей будут "унижать и подвергать пыткам".

"Это беспрецедентное преступление против украинских детей, сознательное нарушение прав человека..." – отметил Креминь.

Кроме того, по его информации, на оккупированных украинских территориях для школьников также планируют организовать "школы" интенсивного изучения истории и языка оккупанта.

Уполномоченный призвал международные правозащитные организации отреагировать на преступные действия страны-агрессора и в очередной раз отметил важность принятия решения о приостановлении членства России в ОБСЕ.

12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 000 украинцев, среди них – 130 000 детей. Каждый день количество депортированных людей увеличивается на 15-20 тысяч человек.

Россия не в первый раз вывозит детей-сирот из оккупированных районов. Впервые это произошло еще в 2014 году, когда российские боевики перехватили автобус с детьми из Снежного и отправили его в Россию. Украина квалифицировала событие как международное похищение и незаконное перемещение детей и пожаловалась в Европейский суд по правам человека. После этого сироты были возвращены на территорию Украины.

Сейчас российские власти готовят нормативную базу для того, чтобы передавать в российские семьи детей-сирот, которых вывезли из Украины

Вадим Ребрина

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