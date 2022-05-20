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В России хотят отменить возрастной предел для службы в армии по контракту

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 21:14
В России хотят отменить возрастной предел для службы в армии по контракту - Фото
Уничтоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

В нелегитимную Госдуму РФ внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сейчас он составляет 40 лет для россиян и 30 — для иностранцев. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает Forbes.

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Авторы инициативы — председатель комитета нижней палаты по обороне, бывший замминистра обороны РФ Андрей Картаполов и депутат Андрей Красов. Оба — члены фракции "Единая Россия".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, для использования "высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники" требуются "высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам".

  • 13 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты уже потерпели стратегическое поражение до 9 мая, не достигнув цели уничтожить украинскую государственность, но теперь Украину ждет новая фаза войны – долговременная.
  • 18 мая Центр противодействия дезинформации при СНБО предположил, что пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.
Вадим Ребрина
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Россия война мобилизация госдума
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