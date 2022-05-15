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В России массово фиксируют попытки поджога военкоматов

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 20:45
В России массово фиксируют попытки поджога военкоматов - Фото
Поджог в Пронске (Фото: Пресса)

За последние двое суток в России произошло четыре попытки поджога военкоматов: в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске. Всего с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано не менее десятка подобных инцидентов, пишет Медиазона.

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В ночь на 15 мая произошел пожар в здании военного комиссариата в Волгограде, расположенном в 300 км к востоку от границы Украины.

В ночь на 14 мая в Рязанской области пытались поджечь двери и оконную раму военкомата в поселке Пронск (450 км к северо-востоку от Украины), а в ночь на 13 мая "коктейли Молотова" летели в военкомат пограничного города Гуково у границы с Луганской областью и в Омске, что в Сибири.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал поджоги ироничным постом в Twitter.

"Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область – в последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации… собственной армии. Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?" – написал он.

  • В России через военкоматы происходит скрытая мобилизация. По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ не объявляет мобилизацию публично, потому что не сможет объяснить: зачем она нужна, если война в Украине идет по плану.
Андрей Водяный
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Россия война военкомат поджог
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