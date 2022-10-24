В России мобилизовали около 500 000 человек. Это выяснили по количеству свадеб – Медиазона

В России к середине октября могли мобилизовать не менее 492 000 мужчин, заявило в понедельник издание Медиазона. Оно пришло к такому выводу, проанализировав информацию о количестве свадеб в России.

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Мобилизированные россияне получили возможность заключить брак в день обращения в отдел регистрации, а не ждать месяц, как обычно.

Многие мужчины решили воспользоваться этой возможностью перед отправкой на войну и узаконить отношения со своими подругами.

Например, в Бурятии (этот регион – лидер по количеству заключенных браков) с 1 по 21 сентября ЗАГСы в среднем регистрировали 83 свадьбы в неделю, а после начала мобилизации – 662.

Издание уверено, что практически все избыточные свадьбы в сентябре и первой половине октября – это свадьбы мобилизованных. Люди, решившие после объявления мобилизации жениться "на всякий случай" или расписаться перед отъездом за границу, пока не могли попасть в статистику – такие браки заключаются в общем порядке, после подачи заявления следует ждать как минимум месяц.

Зная количество свадеб мобилизованных и количество пар, живущих вне брака в регионе (эти сведения есть в переписи населения), можно подсчитать процент мобилизации, пишет издание.

Оно нашло данные о свадьбе в 75 регионах — после начала мобилизации брак оформили примерно 31 000 "лишних" пар.

Для каждого из этих регионов журналисты посчитали свой процент мобилизации и соотнесли его с данными о количестве мужчин от 18 до 49 лет. Из этих подсчетов следует, что к середине октября в этих регионах мобилизовали не менее 431 000 человек.

Если экстраполировать эти данные на все регионы России, включая оккупированные Крым и Севастополь, – получается 491 800 человек.

Полная методология подсчетов опубликована в материале Медиазоны.

Российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.

14 октября Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится к концу октября. По словам диктатора, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян.

Андрій Водяний

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