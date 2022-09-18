В России на войну против Украины набирают под видом охраны важных объектов – Генштаб

В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории России проводятся мероприятия так называемой внутренней самомобилизации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным Генштаба, в Курской области россиян набирают якобы в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области — под видом сотрудников организации "Атомоохрана", якобы в подразделения охраны важных объектов.

Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий, сообщает Генштаб.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор "подразделений МВД". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

Ранее канал сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "Популярная политика" опубликовал видео, как "повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично вербует заключенных для участия в войне против Украины

Вадим Ребрина

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