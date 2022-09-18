В России на войну против Украины набирают под видом охраны важных объектов – Генштаб
В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории России проводятся мероприятия так называемой внутренней самомобилизации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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По данным Генштаба, в Курской области россиян набирают якобы в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области — под видом сотрудников организации "Атомоохрана", якобы в подразделения охраны важных объектов.
Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий, сообщает Генштаб.
На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор "подразделений МВД". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.
- Ранее канал сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "Популярная политика" опубликовал видео, как "повар Путина" Евгений Пригожин, считающийся владельцем ЧВК Вагнера, лично вербует заключенных для участия в войне против Украины
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