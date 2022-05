В России на заводе, где изготавливают заряды для "Града", прогремел взрыв: видео

1 мая, около 20:00, прогремел сильный взрыв на территории Пермского порохового завода, РФ. Об этом сообщает местное издание Эхо Перми. Информацию о происшествии, по данным издания, скрывали. Сегодня в российской Госинспекции труда сообщили о пожаре на заводе, в результате которого погибли два человека, еще один госпитализирован.

Эхо Перми передает слова очевидцев, согласно которым от взрыва затряслись окна. В районе завода жители видели столб дыма.

Not again, but again: in the Russian Federation in the city of Perm, a gunpowder factory is on fire.



According to preliminary data, two people died, one injured in the hospital. pic.twitter.com/U01aWZGZWD