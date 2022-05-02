В России на заводе, где изготавливают заряды для "Града", прогремел взрыв: видео

1 мая, около 20:00, прогремел сильный взрыв на территории Пермского порохового завода, РФ. Об этом сообщает местное издание Эхо Перми. Информацию о происшествии, по данным издания, скрывали. Сегодня в российской Госинспекции труда сообщили о пожаре на заводе, в результате которого погибли два человека, еще один госпитализирован.

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Эхо Перми передает слова очевидцев, согласно которым от взрыва затряслись окна. В районе завода жители видели столб дыма.

Not again, but again: in the Russian Federation in the city of Perm, a gunpowder factory is on fire.



According to preliminary data, two people died, one injured in the hospital. pic.twitter.com/U01aWZGZWD — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) May 2, 2022

Комментарии и фотографии с последствиями взрыва, по информации издания, начали появляться в соцсетях еще вечером, 1 мая, "однако администраторы групп по неизвестной причине удалили все".

Госинспекция сообщает, что 1 мая на Пермском пороховом заводе, на производственном участке №12 производства "Пластмассы" произошло возгорание продукции. В результате происшествия один работник погиб на месте, двое были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Как сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости, Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).

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Вадим Ребрина

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