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21.06.2019, 10:51

В России назвали компьютерные игры "проектом спецслужб США"

В России назвали компьютерные игры "проектом спецслужб США" - Фото
Metal Gear (скриншот из видеозаписи)

Замминистра обороны РФ уверен, что у российской молодежи Запад таким образом воспитывает "недовольство властями"

Компьютерные игры серии Metal Gear - проект американских спецслужб, через который США манипулируют общественным сознанием. Это слова заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова, которые передает российское агентство Интерфакс.

"Осуществляется ряд программ, направленный на формирование у молодежи активной протестной активности и недовольства властями страны", - считает он.

"Проектом спецслужб" Картаполов назвал также "Эхо Рунета" - ресурс, которые декларирует своей целью стать ведущим источником объективной, полной и ценной информации о российском интернете. 

Metal Gear – серия компьютерных игр в жанрах стелс-экшен и action-adventure, разработанных и изданных японской компанией Konami под руководством геймдизайнера Хидэо Кодзимы. 

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Теги: компьютерная игра, Metal Gear,, Андрей Картаполов
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