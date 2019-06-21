В России назвали компьютерные игры "проектом спецслужб США"

Metal Gear (скриншот из видеозаписи)

Компьютерные игры серии Metal Gear - проект американских спецслужб, через который США манипулируют общественным сознанием. Это слова заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова, которые передает российское агентство Интерфакс.

"Осуществляется ряд программ, направленный на формирование у молодежи активной протестной активности и недовольства властями страны", - считает он.

"Проектом спецслужб" Картаполов назвал также "Эхо Рунета" - ресурс, которые декларирует своей целью стать ведущим источником объективной, полной и ценной информации о российском интернете.

Metal Gear – серия компьютерных игр в жанрах стелс-экшен и action-adventure, разработанных и изданных японской компанией Konami под руководством геймдизайнера Хидэо Кодзимы.

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