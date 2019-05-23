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Ведущим нового комедийного шоу на одном из каналов британской телерадиокомпании ВВС будет трехмерный мультипликационный президент РФ Владимир Путин.

"Всеобщий любимец, мировой силач, одолевающий медведей Владимир Путин наконец добился главной цели - получил чат-шоу на BBC", - говорится в анонсе.

Ток-шоу на канале BBC Two носит название "Вечер с Владимиром Путиным" (Tonight With Vladimir Putin).

Анимированный президент страны-оккупанта со скрипучим голосом будет из-за стола вести беседы с реальными гостями, и время от времени прогуливаться по студии, где сидят также реальные зрители. Его озвучивает (а также пишет реплики) местный актер Нэтт Тапли.

Тем временем на росТВ показывают шоу "Магия" с президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Его сняли еще в 2011-м. Зеленскому это странно.

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