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23.05.2019, 07:59

На Би-би-си будет выходить шоу с Путиным в роли ведущего: видео

На Би-би-си будет выходить шоу с Путиным в роли ведущего: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Уже отсняты два пилотных эпизода. Первыми гостями заявлены пресс-атташе экс-премьера Британии Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналистка Джун Сарпонг.

Ведущим нового комедийного шоу на одном из каналов британской телерадиокомпании ВВС будет трехмерный мультипликационный президент РФ Владимир Путин.

"Всеобщий любимец, мировой силач, одолевающий медведей Владимир Путин наконец добился главной цели - получил чат-шоу на BBC", - говорится в анонсе.

Ток-шоу на канале BBC Two носит название "Вечер с Владимиром Путиным" (Tonight With Vladimir Putin).

Анимированный президент страны-оккупанта со скрипучим голосом будет из-за стола вести беседы с реальными гостями, и время от времени прогуливаться по студии, где сидят также реальные зрители. Его озвучивает (а также пишет реплики) местный актер Нэтт Тапли.

Тем временем на росТВ показывают шоу "Магия" с президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Его сняли еще в 2011-м. Зеленскому это странно.

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Теги: владимир путин, пропаганда, мультфильм, анимация, би-би-си, ток-шоу
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