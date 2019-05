На Би-би-си будет выходить шоу с Путиным в роли ведущего: видео

Ведущим нового комедийного шоу на одном из каналов британской телерадиокомпании ВВС будет трехмерный мультипликационный президент РФ Владимир Путин.

"Всеобщий любимец, мировой силач, одолевающий медведей Владимир Путин наконец добился главной цели - получил чат-шоу на BBC", - говорится в анонсе.

Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB