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21.05.2019, 08:07

Зеленский назвал Путина врагом, продолжит курс Порошенко - Хербст

Зеленский назвал Путина врагом, продолжит курс Порошенко - Хербст - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из-за позиции нового президента по защите Украины вряд ли стоит рассчитывать, что Москва отпустит домой военнопленных-моряков, считает экс-посол США

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В Кремле надеялись, что новый президент Украины пойдет на уступки России по войне в Донбассе, однако Владимир Зеленский их разочарует - и этого не будет. Так считает экс-посол США в Украине Джон Хербст, пишет агентство Радио Свобода.

"Мне кажется, Зеленский в значительной мере будет продолжать сильную внешнюю политику Порошенко", - подчеркнул он.

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Хербст утверждает, что знает: в Москве уже недовольны "минимум двумя заявлениями" Зеленского за последние несколько недель.

"Они были удивлены, когда Зеленский <...> обратился к Путину как к врагу украинского народа. Меня спрашивали об этом на российском телевидении. Я объяснил, что Путин ведет войну против Украины, а этим занимается враг", - пояснил директор Евразийского центра Atlantic Council в Вашингтоне.

Хербст говорит, что Зеленский "замечательно ответил" Путину, когда то начал раздавать паспорта РФ в Донбассе, и президент России после этого "выглядел, возможно, не очень разумно".

"Таким образом Зеленский дважды продемонстрировал, что он будет защищать интересы Украины перед агрессией Кремля. В этом контексте мне трудно представить, что Путин выпустит моряков", - резюмировал американец.

По его мнению, Конгресс США должен ввести санкции проотив членов семей окружения Путина на срок, пока РФ не отпустят моряков, которых захватила в Черном море 25 ноября 2018 года.

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Теги: Джон Хербст, Владимир Зеленский, владимир путин, война в донбассе, моряки, паспорт рф
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