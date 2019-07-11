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11.07.2019, 21:47

В России назвали Всемирный конгресс украинцев "нежелательным"

В России назвали Всемирный конгресс украинцев "нежелательным" - Фото
Фото: pixabay.com

В заявлении российской прокуратуры указано, что деятельность организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности России"

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной организацией" Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress). Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В заявлении российской прокуратуры указано, что деятельность организации представляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности России".

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас его штаб-квартира расположена в Торонто. Согласно сообщению на сайте ВКУ, организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".

26 апреля 2016 года в Крыму так называемый суд российских оккупантов признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в РФ.

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Теги: Всемирный конгресс украинцев, запрет
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