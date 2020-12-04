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В России не подтвердили факты перестрелки на границе – украинские пограничники

04.12.2020, 18:35
В России не подтвердили факты перестрелки на границе – украинские пограничники - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ

Российские пограничники не смогли подтвердить информацию о перестрелке с летальным исходом на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

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Сообщается, что на границу были отправлены дополнительные отряды пограничников, однако нарушений пересечения границы там, где указывала российская сторона, не было обнаружено.

Помимо этого, в ГПСУ отмечают, что в РФ не смогли подтвердить ни факт нарушения границы, ни показать следы пересечения местности. Информацию о стрельбе и вероятном убитом россияне также не предоставили. 

Станислав Стороженко
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